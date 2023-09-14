"إيغالو " حضر بـ "هاتريك".. الوحدة يسقط ضمك برباعية

كسب فريق الوحدة الأول لكرة القدم ضيفه ضمك، بنتيجة 4/2 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس ، في افتتاح الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.