رياضة

"إيغالو " حضر بـ "هاتريك".. الوحدة يسقط ضمك برباعية

في افتتاح الجولة السادسة من دوري روشن
"إيغالو " حضر بـ "هاتريك".. الوحدة يسقط ضمك برباعية

كسب فريق الوحدة الأول لكرة القدم ضيفه ضمك، بنتيجة 4/2 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس ، في افتتاح الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

الشوط الأول انتهى بتقدم الوحدة بهدفي "إيغالو " عند الدقيقتين 17،45+1 والأخير من ركلة جزاء، فيما جاء هدف ضمك عن طريق "أسان سيسيان " عند الدقيقة 36.

وخسر ضمك خدمات اللاعب نور الرشيدي، الذي خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 43 ، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين .

وفي الشوط الثاني أضاف " إيغالو" الهدف الثالث لفرسان مكة "هاتريك" عند الدقيقة 52، وأضاف "قودوين" الهدف الرابع للوحدة عند الدقيقة 62 .

وقلص ضمك النتيجة بهدف ثان عند الدقيقة 83 عن طريق سلطان فقيهي .

بتلك النتيجة بلغ الوحدة النقطة التاسعة وقفز للمركز السابع، فيما بقي ضمك في المركز الـ 16 برصيد 3 نقاط فقط.

الدوري السعودي للمحترفين
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نادي ضمك
دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي للمحترفين

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