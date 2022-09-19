هدف "تاليسكا" يحصل على أجمل هدف في الجولة الرابعة من دوري روشن

وكان حساب دوري روشن السعودي نشر بالأمس قائمة لأجمل 3 أهداف بالجولة الرابعة للدوري السعودي، بحسب اختيارات الفريق الفني في دوري روشن السعودي، والتي كانت من نصيب "تاليسكا" و"ماريغا" و"العمري".