هدف "تاليسكا" يحصل على أجمل هدف في الجولة الرابعة من دوري روشن

كشف حساب دوري روشن السعودي للمحترفين بحسابه الرسمي عبر "تويتر" عن أجمل هدف في الجولة الرابعة بالدوري السعودي للموسم الحالي.
وكان حساب دوري روشن السعودي نشر بالأمس قائمة لأجمل 3 أهداف بالجولة الرابعة للدوري السعودي، بحسب اختيارات الفريق الفني في دوري روشن السعودي، والتي كانت من نصيب "تاليسكا" و"ماريغا" و"العمري".
وحصل هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر في مرمى الباطن على أجمل هدف بالجولة الرابعة، بحسب تصويت الجمهور؛ حيث حصد نسبة تصويت بلغت 44%.
وتجاوزت نسبة "تاليسكا" تصويت الجمهور لهدف موسى ماريغا لاعب الهلال في مرمى الوحدة الذي حصل على 23%، وهدف صالح العمري لاعب أبها في مرمى الفيحاء الذي حصل على 33% من نسبة تصويت الجمهور.