الأربعاء.. قرعة دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024

وتُقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، بمشاركة 32 فريقًا تم تقسيمهم إلى مستويين؛ حيث يضُمّ المستوى الأول أندية دوري روشن للمحترفين في الموسم الماضي، وصاحبي المركز الأول والثاني من دوري يلو للمحترفين في الموسم الماضي، لتكون أندية المستوى الأول على النحو التالي: الاتحاد، النصر، الهلال، الشباب، التعاون، الفتح، الاتفاق، ضمك، الطائي، الرائد، الفيحاء، أبها، الوحدة، الخليج، الأهلي، والحزم.