الأخدود يفرض التعادل على الشباب في أول ظهور له بدوري روشن

خطف فريق الأخدود الأول لكرة القدم الوافد الجديد لدوري المحترفين تعادلاً مثيراً من أمام مضيفه الشباب في أول ظهور له في المسابقة بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/2024.
فاجأ الوافد الجديد فريق الأخدود مضيفه الشباب بخطف هدف الأسبقية من علامة الجزاء احتسبها الحكم ماجد الشمراني إثر عرقلة المدافع نادر الشراري للاعب مصلح الشيخ، انبرى لها الروماني أندريه بوركا الذي ترجمها بنجاح داخل الشباك مسجلاً أول أهداف الفريق الجنوبي بتاريخ دوري المحترفين وذلك عند الدقيقة 41 من مجريات الشوط الأول.
وتمكن الشباب من إدراك التعادل عبر البديل أحمد عبده في الدقيقة 66 مستفيداً من خطأ فادح من المدافع أندريه بوركا في تشتيت الكرة لتصل إلى مسجل الهدف ليسددها أرضية زاحفة فاجأت الحارس البرازيلي باولو فيتور قبل أن تستقر في مرماه.
بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة لرصيده حيث بات الشباب بالمركز الثامن في حين احتل الأخدود المركز الحادي عشر.