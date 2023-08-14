الأخدود يفرض التعادل على الشباب في أول ظهور له بدوري روشن

وتمكن الشباب من إدراك التعادل عبر البديل أحمد عبده في الدقيقة 66 مستفيداً من خطأ فادح من المدافع أندريه بوركا في تشتيت الكرة لتصل إلى مسجل الهدف ليسددها أرضية زاحفة فاجأت الحارس البرازيلي باولو فيتور قبل أن تستقر في مرماه.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة لرصيده حيث بات الشباب بالمركز الثامن في حين احتل الأخدود المركز الحادي عشر.