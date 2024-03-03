في النسخة الثالثة.. التشيلي "نيمان" يحقق لقب منافسات الأفراد في بطولة ليف جولف جدة

ونجح فريق كرشرز بقيادة برايسون ديشامبو ومواطنه شارلز هاول، والهندي أنيربان لاهيري، والإنجليزي بول كايسي، في الحصول على لقب منافسات الفرق بعد أداء مميز في اليوم الأخير بتسجيلهم 20 ضربة تحت المعدل، أضافوها لضرباتهم في الأيام السابقة ليصبح مجموعهم النهائي 38 ضربة تحت المعدل، في حين حقق المركز الثاني فريق ستينجر بقيادة الجنوب إفريقي لوي أوسثويزن، ومعه مواطنوه شارل شوارتزل وبراندن غريس ودين بورميستر، بعد تسجيل 34 ضربة تحت المعدل، وحل فريق سماش صاحب بالمركز الثالث بقيادة الأمريكي بروكس كيبكا ومواطنيه تالور جوتش وجيسون كوكراك ومعهم الإيرلندي الشمالي غرايم مكاداويل بفارق ضربة عن الوصيف.