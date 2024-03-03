في النسخة الثالثة.. التشيلي "نيمان" يحقق لقب منافسات الأفراد في بطولة ليف جولف جدة

اختتمت، اليوم، منافسات النسخة الثالثة من بطولة ليف جولف جدة، التي أقيمت على أرضية ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة 13 فريقًا يضم كل منها 4 لاعبين من أبرز الأسماء العالمية في رياضة الجولف.
وتُوّج التشيلي خواكين نيمان قائد فريق توركي بلقب منافسات الأفراد بعد تسجيله 17 ضربة تحت المعدل، في حين حصل فريق كرشرز على لقب منافسات الفرق بتسجيلهم 38 ضربة تحت المعدل.
وتمكّن خواكين من الحصول على المركز الأول بعد أن سجّل 4 ضربات تحت المعدل في آخر الأيام رفع بها نتيجته النهائية إلى 17 ضربة تحت المعدل، وجاء خلفه في المركز الثاني مناصفة الثنائي الجنوب إفريقي لوي أوسثويزن وشارل شوارتزل من فريق ستينجر بتسجيلهما 13 ضربة تحت المعدل، وحلّ الأمريكي برايسون ديشامبو قائد فريق كرشرز في المركز الثالث بتسجيله 12 ضربة تحت المعدل.
ونجح فريق كرشرز بقيادة برايسون ديشامبو ومواطنه شارلز هاول، والهندي أنيربان لاهيري، والإنجليزي بول كايسي، في الحصول على لقب منافسات الفرق بعد أداء مميز في اليوم الأخير بتسجيلهم 20 ضربة تحت المعدل، أضافوها لضرباتهم في الأيام السابقة ليصبح مجموعهم النهائي 38 ضربة تحت المعدل، في حين حقق المركز الثاني فريق ستينجر بقيادة الجنوب إفريقي لوي أوسثويزن، ومعه مواطنوه شارل شوارتزل وبراندن غريس ودين بورميستر، بعد تسجيل 34 ضربة تحت المعدل، وحل فريق سماش صاحب بالمركز الثالث بقيادة الأمريكي بروكس كيبكا ومواطنيه تالور جوتش وجيسون كوكراك ومعهم الإيرلندي الشمالي غرايم مكاداويل بفارق ضربة عن الوصيف.