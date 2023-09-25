دورة الألعاب الآسيوية الـ 19.. "الفيصل" يجتمع بوزير الرياضة الصيني وبنائب رئيس الأولمبية الدولية.. ويتوج أبطال السباحة

عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس البعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هوانغتشو2022)، اليوم، اجتماعاً بوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الصينية، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية هانغتشو (2022) 'غاو تشي دان' في مكتب وزير الرياضة الصيني.
وناقش الاجتماع، مستجدات الدورة الآسيوية الحالية، وسبل تعزيز التعاون في المجال الرياضي بين البلدين، بما يخدم رياضييها وشبابها.
حضر الاجتماع، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء العريفي.
كما ناقش الفيصل، خلال اجتماعه اليوم بنائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، السيد "سير ميانغ" في مقر إقامتة بهانغتشو، مستجدات الرياضة الدولية، وروزنامة الدورات الأولمبية المقبلة وعلى رأسها أولمبياد "باريس2024" و"لوس أنجلوس2028".
وعلى صعيد آخر، توج "الفيصل"، الفائزين في منافسات سباق 200م تتابع حرة الذي جرى مساء اليوم ضمن منافسات السباحة في الدورة الآسيوية.
نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، شارك نائبه الأمير فهد بن جلوي في حفل العشاء الذي أقامته اللجنة الأولمبية الصينية واللجنة العليا المنظمة للدورة الآسيوية، مساء اليوم الاثنين، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الرياضة ورؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في القارة الآسيوية.
كما حضر حفل الاستقبال الذي نظمته اللجنة الأولمبية القطرية على هامش الدورة الآسيوية اليوم الاثنين، بحضور رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي المكلف السيد راجا راندير سينغ وعدد من مسؤولي اللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية والبعثات المشاركة في الدورة.
فاز المنتخب السعودي لكرة اليد، في ثاني مبارياته بالدورة، على المنتخب المنغولي، ضمن لقاءات المجموعة الرابعة من مسابقة كرة اليد التي جرت اليوم في مركز الرياضات بجامعة (gongshang) بنتيجة 45 – 15 نقطة.
ويبحث الأخضر عن خطف بطاقة التأهل عن المجموعة الرابعة في لقائه الأخير أمام المنتخب الإيراني بعد الأربعاء المقبل، وهو الذي خسر لقاءه الافتتاحي أمس الأحد من اليابان بنتيجة 29 – 37 نقطة.
تأهل لاعب المنتخب السعودي للملاكمة، عبدالعزيز العتيبي، إلى دور الـ16 لمنافسات وزن 51 كجم عقب فوزه على التركمانستاني "دايانش اناسيدوف" بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الاثنين في المركز الأولمبي الرياضي بحضور مدير البعثة السعودية الأمير عبدالله بن فهد وعضو مجلس الإدارة أضواء العريفي، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية عبدالعزيز باعشن.
فيما غادرت زميلته رغد النعيمي منافسات الدورة، بخسارتها أمام الكازاخستانية "ناتاليا بوجدانوفا" في وزن 66 كجم بقرار الحكام.
أنهت اللاعبة هياء المامي، مشاركة المنتخب السعودي للتجديف بالدورة، وذلك عندما حلت في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب العام لمسابقة (W1x) بحلولها سادساً في سباق مجموعة (B) الذي جرى اليوم في بحيرة فويانغ للرياضات المائية بزمن 8.40.84 دقيقة.
غادرت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، منافسات دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بخسارتها في دور ربع النهائي من نظيرتها الصينية "غو تشينغ"، صاحبة فضية بطولة العالم 2022، بجولتين مقابل لا شيء، ضمن مواجهات وزن تحت 49 كجم للسيدات.
وكانت دنيا قد تأهلت لهذا الدور، عقب فوزها على الكورية الجنوبية "ميرو كانغ" بجولتين مقابل لا شيء.
وخرج زميلها رياض الظافري من منافسات دور الـ16 لوزن تحت 58 كجم، بخسارته من لاعب الصين تايبيه "يو تشاينغ هوانغ" بنتيجة 2-0، وهو الذي تأهل لهذا الدور بفوزه على النيبالي راهول كومال في دور الـ32 بذات النتيجة.
أنهى لاعبا المنتخب السعودي للمبارزة، عادل المطيري ومحمد العمر، مشاركتهما في منافسات "الفردي" لسلاح السايبر للرجال التي جرت منافساتها صباح اليوم الاثنين.
وكان المطيري، قد فاز على الأردني أسامة المصري في دور الـ32 بنتيجة 15 – 12، ليخسر من صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو 2020، الكوري الجنوبي "أوه سانغوك" في دور الـ16 بنتيجة 6 – 15.
فيما غادر زميله العمر، من منافسات دور الـ32، على يد الياباني "يوشيدا كينتو" بنتيجة 8 – 15.
اختتم لاعبو المنتخب السعودي للرماية، مسفر العماري وبدر العتيبي وحسين الحربي، مشاركتهم في منافسات البندقية 10م التي جرت منافساتها اليوم في ميدان الرماية بهانغتشو.
وحل العماري بالمركز الـ12 بـ624.5 نقطة، والعتيبي بالمركز الـ24 بـ615.8 نقطة، والحربي بالمركز الـ50 بـ614.5 نقطة، والتي على إثرها نالوا المركز الـ12 في منافسات الفرق بـ1854.8 نقطة.
أنهى الشقيقان (عمار ويارا الحقباني) مشاركة التنس السعودية في الآسياد الآسيوية بخسارتهما في منافسات الزوجي المختلط أمام لاعبي الصين تايبيه بمجموعتين دون مقابل.
وكان "عمار" قد غادر منافسات فردي الرجال، بخسارته صباح اليوم الاثنين أمام المصنف الأول اسيوياً والـ60 عالمياً الصيني (زهيزن زهانغ) بجموعتين دون مقابل.
يدشن المنتخب السعودي لكرة السلة، أولى مواجهاته بالدورة، بلقاء نظيره الكازاخستاني، على صالة جامعة زيجانق بمدينة هوانغتشو الصينية، عند الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء، بتوقيت الصين، لحساب المجموعة الأولى التي تضم بجانبهما؛ الإمارات وإيران.
ويضم أخضر السلة بالدورة، محمد المرواني ومحمد السويلم ومثنى المرواني ومصعب قاضي وعبدالرحمن فلاتة، ومحمد حمزة، وثامر محمد وعلي الشبيلي وخالد عبدالجبار وفهد بلال ومرزوق المولد.
أنهى رباعي المنتخب السعودي للمبارزة، الحسناء الحماد، وربى المصري، وأحمد آل حسين، وخليفة العميري، استعداداتهم لمشاركتهم ضمن منافسات المبارزة التي تحتضنها صالة الألعاب الرياضية في جامعة هانغتشو ديانزي غدًا الثلاثاء.
وتتواجد الحماد والمصري، في منافسات فردي السايبر عند التاسعة صباحاً، فيما يتواجد زميلاهما العميري وآل حسين في منافسات الآبية عند الثانية عشرة والنصف ظهراً.
يستعد الثنائي طلال راجخان وعبدالرحمن الريفل، لتمثيل المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، عندما يتواجدان في منافسات الفردي للعبة ستريت فايتر "SEV" عند الـ9:50 من صباح غد الثلاثاء في مقر الرياضات الإلكترونية.
يواصل الثلاثي الأمير سعود بن الحسن آل سعود، وسعيد المطيري، وحاتم الشمري، مشاركة المنتخب السعودي للرماية، عندما يتواجدون في منافسات السكيت "شوزن" التأهيلية غدًا عند التاسعة صباحاً في ميدان الرماية بهانغتشو.
يواجه لاعب المنتخب السعودي للملاكمة، زياد مجرشي نظيره الياباني "شوداي هارادا" في منافسات وزن 57 كجم ضمن دور الـ32 عند الـ7:15 من مساء غدٍ الثلاثاء.