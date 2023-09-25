دورة الألعاب الآسيوية الـ 19.. "الفيصل" يجتمع بوزير الرياضة الصيني وبنائب رئيس الأولمبية الدولية.. ويتوج أبطال السباحة

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، شارك نائبه الأمير فهد بن جلوي في حفل العشاء الذي أقامته اللجنة الأولمبية الصينية واللجنة العليا المنظمة للدورة الآسيوية، مساء اليوم الاثنين، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الرياضة ورؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في القارة الآسيوية.