الهلال يطرح تذاكر مباراة الديربي أمام النصر

أعلن نادي الهلال مساء اليوم الخميس طرح تذاكر مباراة "ديربي الرياض" أمام الغريم التقليدي النصر ضمن الجولة 25 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويواجه الهلال النصر في مباراة مقدمة من مباريات الجولة 25 من المسابقة يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 إبريل على ملعب الملك فهد الدولي.
وطرح النادي التذاكر أولاً لحاملي عضوية برو عبر تطبيق "بلو ستور" على أن تتاح الفرصة لجميع الجماهير في شراء التذاكر بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا بحسب ما كشفت عنه عملية البيع من خلال التطبيق.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن أسعار التذاكر تراوحت بين 138 و345 ريالاً، علمًا بأنه تم تخصيص 70 في المائة من التذاكر لجماهير الهلال المضيف للقاء مقابل 30 في المائة لجماهير الضيوف النصر.
يُشار إلى أن المباراة مقدمة من مباريات الجولة 25 المقررة يومي (2-3) مايو المقبل بسبب خوض فريق الهلال لذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني يوم 29 إبريل الجاري في الرياض.