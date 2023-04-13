الهلال يطرح تذاكر مباراة الديربي أمام النصر

وطرح النادي التذاكر أولاً لحاملي عضوية برو عبر تطبيق "بلو ستور" على أن تتاح الفرصة لجميع الجماهير في شراء التذاكر بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا بحسب ما كشفت عنه عملية البيع من خلال التطبيق.