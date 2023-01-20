قطع مسافة 119 كم.. "الصغير" بطلًا لسباق كأس التحدي للقدرة والتحمل

وفي حديث للفارس إبراهيم الصغير بطل السباق قال: "أحمد الله على هذا الفوز الذي أتى بتوفيق من الله في سباق شهد منافسة قوية تمكنت من خلاله المحافظة على جوادي والوصول لخط النهاية أولًا، وأحب أن أتقدم بالشكر للأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية على الدعم الكبير الذي نجده في رياضة القدرة والتحمل والتطور الملحوظ على مستوى التنظيم بوجود قرية الجنادرية المميزة وكذلك رفع قيمة جوائز السباقات، والتي تعطي دافعًا كبيرًا للفرسان للمشاركة والتطور".