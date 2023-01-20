قطع مسافة 119 كم.. "الصغير" بطلًا لسباق كأس التحدي للقدرة والتحمل

توّج فؤاد إبراهيم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية فؤاد بن فهد إبراهيم، الفارس السعودي إبراهيم الصغير بطلًا لسباق كأس التحدي للقدرة والتحمل، والذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ميدان قرية الجنادرية للقدرة والتحمل بمشاركة 60 فارسًا وفارسة من عدة دول على مسافة 119 كم مقسمة على أربع مراحل.
وجاء فوز الصغير برفقة الجواد "وزير" بعد منافسة قوية امتدت طوال مراحل السباق الأربع، والتي أنهاها بمعدل سرعة 22.73 كم/ ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس الكويتي عبدالوهاب السعيدي على الفرس "لورانس" بمعدل سرعة 22.68 كم/ ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس يزيد القهرة على صهوة الفرس "مهرة" بمعدل سرعة 21.32 كم/ ساعة.
وشهد السباق منافسة قوية منذ انطلاقته في الساعة السادسة صباحًا، والتي امتدت لست ساعات.
يُذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية يقيم يوم غد عددًا من السباقات الدولية المصاحبة للسباق الرئيسي بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة، حيث يقيم سباقًا دوليًا نجمة واحدة لمسافة 100 كم وسباقًا دوليًا نجمتين مسافة 120 كم.
وفي حديث للفارس إبراهيم الصغير بطل السباق قال: "أحمد الله على هذا الفوز الذي أتى بتوفيق من الله في سباق شهد منافسة قوية تمكنت من خلاله المحافظة على جوادي والوصول لخط النهاية أولًا، وأحب أن أتقدم بالشكر للأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية على الدعم الكبير الذي نجده في رياضة القدرة والتحمل والتطور الملحوظ على مستوى التنظيم بوجود قرية الجنادرية المميزة وكذلك رفع قيمة جوائز السباقات، والتي تعطي دافعًا كبيرًا للفرسان للمشاركة والتطور".