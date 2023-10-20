"أخضر اليد" يواجه الصين في ثالث مواجهات تصفيات الأولمبياد

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة اليد يوم غد السبت 21 أكتوبر 2023م منتخب الصين عند الساعة الـ5:00 مساء، في ثالث مواجهاته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، التي تقام منافساتها على مجمع صالات الاتحاد القطري لكرة اليد، وتستمر حتى 28 أكتوبر الجاري.