الاتحاد يواصل التحضير في معسكره بإسبانيا على فترتين

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد اليوم الاثنين، بحصتين تدريبيتين، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكر الفريق المقام حالياً في مدينة أليكانتي الإسبانية.
اقتصر أداء التدريبات الصباحية اليوم على اللاعبين حامد الغامدي وعبد الإله هوساوي ومعاذ فقيهي بناء على توجيه الجهاز الفني بقيادة المدرب لوران بلان. والتي تركزت على رفع المعدلات اللياقية.
شارك جميع اللاعبين في تدريبات الفترة المسائية التي واصل من خلالها الجهاز الفني التنويع بين التدريبات الفنية واللياقية خلال الحصص التدريبية.
مشاركة اللاعب عبدالإله هوساوي في التدريبات اليوم بعد أن اطمأن الجهاز الطبي على سلامته بعد العارض الصحي الذي تعرض له.
أجرى اللاعب صالح الشهري اختبـارات القياسات البدنية تمهيداً لمشاركته في التدريبات.