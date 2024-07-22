الاتحاد يواصل التحضير في معسكره بإسبانيا على فترتين

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد اليوم الاثنين، بحصتين تدريبيتين، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكر الفريق المقام حالياً في مدينة أليكانتي الإسبانية.