دوري روشن للمحترفين: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الطائي مع الفيحاء

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي مع شقيقه الفيحاء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، بإدارة تحكيمية من الحكم فيصل البلوي.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها نواكايمي للفيحاء قي الدقيقة الـ15 قبل أن يسجل لاعبو الطائي ثلاثة أهداف متتالية عن طريق روكو وراكان الشملان ومينساه في الدقائق الـ22 والـ24 والـ29.
شوط المباراة الثاني شهد انتفاضة للفيحاء؛ إذ تم تسجيل الهدفين الثاني والثالث عن طريق أونيكورو في الدقيقة الـ67 و سكالا في الدقيقة الـ70.
وبتلك النتيجة يرفع الطائي رصيده من النقاط عند النقطة الـ11، كما رفع الفيحاء رصيده عند النقطة الـ15.