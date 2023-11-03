دوري روشن للمحترفين: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الطائي مع الفيحاء

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي مع شقيقه الفيحاء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، بإدارة تحكيمية من الحكم فيصل البلوي.