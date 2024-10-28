الهلال يعزّز الصدارة.. والاتحاد يواصل المطاردة في ختام الجولة الثامنة من دوري روشن

أُسدل الستار على منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي شهدت أحداثاً دراماتيكية ونتائج لافتة، إضافة إلى أرقامٍ مميزة تركت أثراً في ترتيب الفرق.
واصل الهلال تألقه وعزّز صدارته بفضل فوزه على التعاون بهدفين نظيفين، فيما أبقى الاتحاد على فارق النقاط ضيقاً بفضل انتصاره الصعب على الرياض، بهدف دون رد خارج أرضه.
وفي مباراة مُثيرة، نجا النصر من فخ الهزيمة أمام الخلود بفضل هدفٍ قاتلٍ سجّله تاليسكا؛ لتنتهي المباراة بتعادلٍ مثير (3-3).
من جانبه، عاد الشباب إلى طريق الانتصارات بتغلبه على العروبة بثلاثية نظيفة بين جماهيره.
أما الأهلي، فقد أهدر نقطتيْن ثمينتيْن بعد تعادله مع الأخدود (1-1)؛ ما زاد من صعوبة موقفه في المنافسة. في المقابل، استعاد القادسية نغمة الفوز بتغلبه على ضمك (2-1)، بينما واصل الاتفاق مسلسل نزيف النقاط بتعادله مع الفيحاء (1-1) للجولة الخامسة على التوالي.
في بقية المباريات، حقّق الرائد فوزاً مستحقاً على الفتح (2-1)؛ ليحصد أول انتصارٍ له على أرضه بعد سبع مباريات، بينما تكبَّد الوحدة خسارة ثقيلة أمام الخليج (1-3)؛ لتزداد متاعبه في جدول الترتيب.
-أُقيمت 9 مباريات، شهدت 6 انتصارات و3 تعادلات.
-فاز أصحاب الأرض في 3 مباريات، والضيوف في 3 مناسبات.
-تمّ تسجيل 26 هدفًا، بمعدل 2.88 هدف في المباراة الواحدة، من بينها هدف وحيد من ركلة جزاء، وثلاثة أهداف بنيران صديقة.
-شهدت الجولة إشهار 38 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، كانت من نصيب زياد الصحفي؛ لاعب الرياض.
-سجّلت مباراة العروبة والشباب أطول وقت لعب فعلي بـ61 دقيقة، و21 ثانية.
-الهلال يعادل رقمه السابق بعدم الخسارة على أرضه في 27 مباراة متتالية (24 فوزاً و3 تعادلات).
-النصر يواصل سجله الخالي من الهزائم في أكتوبر، بسبعة انتصارات وأربعة تعادلات.
-الاتحاد حقق أعلى نسبة استحواذ في الجولة بـ74.5%.
-النصر يتصدّر بعدد التمريرات داخل الثلث الأخير بـ1,322 تمريرة، بدقة 77.4%.
-الشباب من أفضل الفرق دفاعياً في الدوري، باستقباله 5 أهداف فقط حتى الآن.
-الهلال أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف بالرأس، برصيد 5 أهداف.
-الأهلي يمتلك أقل معدل أعمار للتشكيلة الأساسية (27 عاماً و18 يوماً).
-التعاون خاض مباراته الـ400 في دوري المحترفين، والـ200 خارج أرضه.
عبدالرزاق حمدالله؛ عادل الرقم القياسي المسجّل باسم عمر السومة؛ بالتسجيل ضد 24 فريقًا مختلفًا في دوري روشن.
الخليج واصل تفوقه على الوحدة بتحقيق 5 انتصارات، ثلاثة منها خارج أرضه، مسجلاً أكبر عدد من الأهداف في مرمى الوحدة (19 هدفًا).
الوحدة حصد 8 نقاط فقط في آخر 12 مباراة على أرضه واستقبل هدفه الـ250 في الدوري.
بهذه النتائج، تستمر المنافسة محتدمةً في قمة الترتيب، حيث تواصل فرق الهلال والاتحاد والنصر صراعها نحو الصدارة، بينما تسعى الفرق الأخرى لتحسين مراكزها وتجنُّب خطر الهبوط مع تقدُّم الجولات.