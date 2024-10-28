الهلال يعزّز الصدارة.. والاتحاد يواصل المطاردة في ختام الجولة الثامنة من دوري روشن

أما الأهلي، فقد أهدر نقطتيْن ثمينتيْن بعد تعادله مع الأخدود (1-1)؛ ما زاد من صعوبة موقفه في المنافسة. في المقابل، استعاد القادسية نغمة الفوز بتغلبه على ضمك (2-1)، بينما واصل الاتفاق مسلسل نزيف النقاط بتعادله مع الفيحاء (1-1) للجولة الخامسة على التوالي.