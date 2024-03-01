دوري روشن للمحترفين: اللقب ينادي الهلال.. حسم الكلاسيكو بثلاثية في مرمى الاتحاد

اقترب الهلال كثيرًا من حسم لقب الدوري لصالحه بعدما حقق فريقه الأول لكرة القدم الفوز على شقيقه الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "المملكة أرينا".