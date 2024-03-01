دوري روشن للمحترفين: اللقب ينادي الهلال.. حسم الكلاسيكو بثلاثية في مرمى الاتحاد

اقترب الهلال كثيرًا من حسم لقب الدوري لصالحه بعدما حقق فريقه الأول لكرة القدم الفوز على شقيقه الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "المملكة أرينا".
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الهلال بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها نغولي كانتي للاتحاد في الدقيقة الـ12 قبل أن يتعادل صالح الشهري للهلال في الدقيقة الـ39، وقبل أن يضيف البرازيلي مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة الـ59. واختتم سعود عبدالحميد الأهداف بتسجيله الهدف الثالث في مرمى فريقه السابق في الدقيقة الـ66.
وبتلك النتيجة يبتعد الهلال في صدارة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بفارق 9نقاط عن أقرب ملاحقيه (النصر)، في حين توقف رصيد الاتحاد عند النقطة الـ37 في المركز الخامس.