ثنائية رائعة في "3" دقائق منها قذيفة بعيدة المدى.. صحف عالمية تتغنّى بـ"رونالدو"

سلطت العديدُ من الصحف العالمية الضوءَ على فوز النصر، مساء أمس، على نظيره الأخدود بمنافسات دوري روشن، كما أشادت بهدف "كريستيانو رونالدو" العالمي بالمباراة.
وحقّق النصرُ، مساء أمس الجمعة، فوزًا كبيرًا على نظيره الأخدود بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من منافسات دوري روشن للمحترفين.
وقالت شبكة "Sky Sports": "سجل كريستيانو رونالدو هدفًا مذهلًا من مسافة "40" ياردة ليقود النصر للفوز "3-0" على الأخدود؛ فقد كان لرونالدو تأثير كبير في فوز الفريق باللقاء، بعد تسجيل النجم البرتغالي هدفين بالمباراة".
وكتبت صحيفة "ESPN": "كريستيانو رونالدو يسجل هدفًا رائعًا بعيد المدى من أصل هدفين سجلهما أمام ضيفه الأخدود؛ ليحقّق الفوز لفريقه بنتيجة "3-0" في الدوري السعودي للمحترفين".
صحفية "RMC Sports" الفرنسية قالت: "تسديدة رائعة من كريستيانو رونالدو مع النصر، شارك المهاجم البرتغالي بشكل فعال في فوز النصر الكبير على الأخدود "3-0"، وسجل صاحب الكرة الذهبية خمس مرات الهدف الثاني بتسديدة لا تصدق".
وقالت صحيفة "ge" البرتغالية: "رونالدو يسجّل ثنائية للنصر أمام الأخدود؛ منها هدف رائع سجله من مسافة بعيدة جدًّا لتعبر حارس المرمى والعديد من اللاعبين، ويحقّق الفوز لفريقه أنها ليلة خاصة أخرى للنجم البرتغالي".
وعلقت أيضًا صحيفة "tyc Sports" الإسبانية بقولها: "سجل كريستيانو رونالدو في مباراة النصر بالدوري السعودي هدفين في 3 دقائق، وكان الهدف الأخير من مسافة تزيد على "30" مترًا، ليقود فريقه للفوز على الأخدود، ليصل للهدف رقم "867" طوال مسيرته، ويثبت نفسه كأفضل هداف في التاريخ".