ثنائية رائعة في "3" دقائق منها قذيفة بعيدة المدى.. صحف عالمية تتغنّى بـ"رونالدو"

وعلقت أيضًا صحيفة "tyc Sports" الإسبانية بقولها: "سجل كريستيانو رونالدو في مباراة النصر بالدوري السعودي هدفين في 3 دقائق، وكان الهدف الأخير من مسافة تزيد على "30" مترًا، ليقود فريقه للفوز على الأخدود، ليصل للهدف رقم "867" طوال مسيرته، ويثبت نفسه كأفضل هداف في التاريخ".