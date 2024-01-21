في بادرة رائعة.. جماهير الأخضر تنظف مدرجات ملعب أحمد بن علي

قدم الجمهور السعودي درساً جديداً لمشجعي كرة القدم في أنحاء العالم وذلك بعد أن قاموا بتنظيف المدرجات وإزالة المخلفات في الأماكن التي تواجدوا بها أثناء مباراة منتخب بلادهم مع قرغيزستان أمس الأحد على ملعب أحمد بن علي في الريان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس آسيا قطر 2023.
ونشرت شبكة قنوات "SSC" الناقل الرسمي للبطولة في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو للجماهير السعودية وهي تنظف المدرجات وعلقت عليه:" للمباراة الثانية توالياً.. جماهير المنتخب السعودي تقوم بتنظيف المدرج الخاص بها قبل المغادرة".
يشار إلى أن مدرجات ملاعب كرة القدم عادة ما تكون بعد المباراة مليئة بمخلفات الطعام والأغلفة المستخدمة والأكياس والأكواب الفارغة فدائماً ما تترك غالبية الجماهير كل هذا وراءها ليقوم موظفو الملعب المسؤولون عن النظافة بتنظيفها لكن هذا لا يحدث مع الجماهير السعودية التي دائما ما تبادر لتنظيف المدرجات قبل خروجها، في بادرة تدل على رقي هذه الجماهير الموجودة في الملعب وتبين ثقافتهم ووعيهم.