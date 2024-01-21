في بادرة رائعة.. جماهير الأخضر تنظف مدرجات ملعب أحمد بن علي

يشار إلى أن مدرجات ملاعب كرة القدم عادة ما تكون بعد المباراة مليئة بمخلفات الطعام والأغلفة المستخدمة والأكياس والأكواب الفارغة فدائماً ما تترك غالبية الجماهير كل هذا وراءها ليقوم موظفو الملعب المسؤولون عن النظافة بتنظيفها لكن هذا لا يحدث مع الجماهير السعودية التي دائما ما تبادر لتنظيف المدرجات قبل خروجها، في بادرة تدل على رقي هذه الجماهير الموجودة في الملعب وتبين ثقافتهم ووعيهم.