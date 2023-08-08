بمشاركة 17 لاعبًا.. أخضر الطائرة يواصل تدريباته في معسكر جدة

يواصل المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة، تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي، الذي يُقام في مدينة جدة بمشاركة 17 لاعبًا، ويستمر حتى 24 أغسطس من الشهر الحالي، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب المونتينغري فيسيلين فوكوفيتش فيسكو، ومساعد مدرب إسماعيل خيبري، ومحمد الشراري، إداري المنتخب، ويأتي هذا المعسكر استعداداً للاستحقاقات القادمة.