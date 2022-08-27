في مهرجان ولي العهد.. "متعبة" تنتزع الأسرع في سباقات "اللقايا"

وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الأخرى كالتالي: "مهلي" لمحمد ناصر القحطاني، "ردة" لسالم حسين اليامي، "مداهم" لسالم سعيد اليامي، "أسطوره" لحشر ظفر الهاجري، "سياف" لعبدالعزيز معلاء السهلي، "الراسيه" لحميد حران الفلاسي، "السيف" لمبارك علي العجمي، "شبابة" لحشر ظفر الهاجري، "متعب" لعلي محمد المري، "عز" لراشد عايض الجهني، "شاهين" لمحمد وليد السيد.