الهلال يبدأ تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد

أعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي "جورج جيسوس" برنامج الفريق ليوم غدٍ الثلاثاء، والذي يشتمل على فحوص طبية اعتيادية في الفترة الصباحية، فيما سيؤدي اللاعبون اختبارات بدنية في الفترة المسائية، على أن يتمتع اللاعبون الدوليون بإجازة موسمية تنتهي يوم السابع من شهر يوليو الجاري.