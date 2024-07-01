الهلال يبدأ تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد

وجد لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الاثنين في مقر النادي؛ وذلك استعدادًا لبدء تحضيراتهم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد؛ بعد تمتعهم بإجازتهم الموسمية المقررة لهم.
أعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي "جورج جيسوس" برنامج الفريق ليوم غدٍ الثلاثاء، والذي يشتمل على فحوص طبية اعتيادية في الفترة الصباحية، فيما سيؤدي اللاعبون اختبارات بدنية في الفترة المسائية، على أن يتمتع اللاعبون الدوليون بإجازة موسمية تنتهي يوم السابع من شهر يوليو الجاري.
ومن المقرر، أن يلتحق الثنائي الصربي"سيرجي سافيتش ومواطنه ألكساندر ميتروفيتش" بمعسكر الفريق الإعدادي، الذي سيبدأ يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.
وفي سياق متصل، انضم مدرب اللياقة البرتغالي "ريكاردو سيلفا" ومدير العمليات البرتغالي"جواو كارلوس" إلى الطاقم الفني للفريق الأول لكرة القدم.