صحيفة "برازيلية".. "النصر" يخطط للإبقاء على "تاليسكا" حتى 2027

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن دخول إدارة نادي النصر فى مفاوضات لتجديد عقد البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة "UOL" البرازيلية إن النصر يريد تمديد العقد الحالي حتى 2027 ، مع زيادة كبيرة في الراتب.
وينتهى عقد تاليسكا مع النصر فى 2024، علمًا بأنه كان قد انتقل إليه فى صيف 2021، قادمًا من غوانغجو أفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.
يُذكر أن اللاعب يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي بتسجيله 12 هدفًا خلال 12 مباراة له منذ بداية الموسم الحالي، وبعد مرور 14 جولة.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.