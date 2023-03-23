تجاوز رقم "بدر المطوع".. "رونالدو" يواصل تحطيم الأرقام القياسية

تربع النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال والنصر السعودي، على قمة ترتيب أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات الدولية في تاريخ كرة القدم.
وانفرد الأسطورة البرتغالية بلقب عميد لاعبي العالم بعدما شارك في مباراة منتخب بلاده أمام ليشتنشتاين المقامة حاليًا على ملعب "خوسيه ألفالادي" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
ووصل كريستيانو رونالدو إلى المباراة رقم 197 مع منتخب بلاده في جميع المسابقات ليعد الأكثر مشاركة في المباريات الدولية مع المنتخبات متجاوزًا الكويتي بدر المطوع، الذي يملك في رصيده 196 مباراة.