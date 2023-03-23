تجاوز رقم "بدر المطوع".. "رونالدو" يواصل تحطيم الأرقام القياسية

ووصل كريستيانو رونالدو إلى المباراة رقم 197 مع منتخب بلاده في جميع المسابقات ليعد الأكثر مشاركة في المباريات الدولية مع المنتخبات متجاوزًا الكويتي بدر المطوع، الذي يملك في رصيده 196 مباراة.