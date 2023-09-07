الطائي يتعاقد مع الكرواتي "ماركو دوجاندزيتش".. حتى 2025

كشفت إدارة نادي الطائي، الأربعاء، عن تعاقدها مع الكرواتي ماركو دوجاندزيتش مهاجم فريق ستيوا بوخارست الروماني حتى 2025.
وقال النادي الشمالي عبر منشور في منصة «إكس» موقع التواصل الاجتماعي: «جاكم الدبابة.. الدبابة الكرواتية في حائل».
يُذكر أن الطائي تعاقد مع 11 لاعبًا خلال فترة "الميركاتو الصيفي " وهم : الألماني روبرت باور، الغاني بيرنارد مينساه، الهولندي فيرجيل ميسيدجان، إبراهيم النخلي، راكان الشملان، عبد الرحمن الحارثي، عبد الفتاح عسيري، طارق عبد الله، التشيلي إنزو روكو، الروماني أندريه كورديا، والكرواتي ماركو دوجاندزيتش.