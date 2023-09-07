الطائي يتعاقد مع الكرواتي "ماركو دوجاندزيتش".. حتى 2025

يُذكر أن الطائي تعاقد مع 11 لاعبًا خلال فترة "الميركاتو الصيفي " وهم : الألماني روبرت باور، الغاني بيرنارد مينساه، الهولندي فيرجيل ميسيدجان، إبراهيم النخلي، راكان الشملان، عبد الرحمن الحارثي، عبد الفتاح عسيري، طارق عبد الله، التشيلي إنزو روكو، الروماني أندريه كورديا، والكرواتي ماركو دوجاندزيتش.