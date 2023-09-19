"خيسوس" بعد مباراة "نافباخور": افتقدنا التركيز وهناك لاعبون لم يقدموا مستواهم المعهود

انتقد المدير الفني لنادي الهلال، المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، مستوى بعض اللاعبين في مباراة الفريق أمام نافباخور الأوزبكي؛ حيث قال إنهم لم يظهروا بمستواهم المعهود.
وقال خيسوس إن من هؤلاء اللاعبين: سلمان الفرج، وسعود عبدالحميد؛ مضيفًا أن لاعبي فريقه افتقدوا التركيز بسبب ما فعله لاعبو الفريق الأوزبكي.
وأضاف خيسوس أنه لم تكن هناك مباراة من الأساس؛ حيث قال: كل فترة يسقط اثنان أو ثلاثة لاعبين من المنافس لإضاعة الوقت وتشتيت لاعبي الهلال.
وتابع: "كانت المباراة صعبة، هذا إذا صح تسميتها مباراة؛ لأن الفريق الذي واجهناه تَعَمّد السقوط المتكرر لإضاعة الوقت وكسر الرتم، ولم أعتد اللعب ضد هذا النوع من الفرق".
وانتهت المباراة التي جمعت الهلال مع الفريق الأوزبكي في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.