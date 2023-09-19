"خيسوس" بعد مباراة "نافباخور": افتقدنا التركيز وهناك لاعبون لم يقدموا مستواهم المعهود

وتابع: "كانت المباراة صعبة، هذا إذا صح تسميتها مباراة؛ لأن الفريق الذي واجهناه تَعَمّد السقوط المتكرر لإضاعة الوقت وكسر الرتم، ولم أعتد اللعب ضد هذا النوع من الفرق".