الأخدود يمدد عقد عوض خميس حتى 2025

ويعد الأخدود رابع المحطات الاحترافية لعوض خميس في الدوري السعودي، بعد أن تنقل بين 3 أندية على مدار 14 موسمًا، حيث كانت البداية من نجران من عام 2010 حتى 2012، ومنها انتقل إلى النصر الذي أمضى فيه 8 سنوات، قبل أن ينتقل إلى الرائد في عام 2020.