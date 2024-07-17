الأخدود يمدد عقد عوض خميس حتى 2025

أعلن نادي الأخدود الناشط في دوري روشن السعودي للمحترفين تجديد عقد متوسط ميدان الفريق الكروي الأول عوض خميس ليستمر في صفوف الفريق حتى صيف 2025.
و نشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) "أنفوجرافك" يحتوي مجموعة من الصور للاعب وعلق عليها: عوض خميس أخدودي حتى 2025"
وكان صاحب الـ36عاماً، انضم إلى الأخدود، في صيف 2023، في أول مشاركة للفريق بدوري المحترفين، قادماً من الرائد، بعقد لمدة موسم واحد.
وخاض عوض خميس مع الفريق 25 مباراة في منافسات دوري روشن الموسم الماضي ، لم يسجل خلالها أي هدف ، كما لم يقدم أي تمريرة حاسمة.
ويعد الأخدود رابع المحطات الاحترافية لعوض خميس في الدوري السعودي، بعد أن تنقل بين 3 أندية على مدار 14 موسمًا، حيث كانت البداية من نجران من عام 2010 حتى 2012، ومنها انتقل إلى النصر الذي أمضى فيه 8 سنوات، قبل أن ينتقل إلى الرائد في عام 2020.