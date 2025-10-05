بصفة المنطقة وجهة للرياضة والفعاليات المجتمعية .. أمير الشرقية يستقبل رئيس أرامكو ويطّلع على تقرير "ملعب أرامكو"

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، يرافقه عدد من قياداتها، الذين قدّموا لسموه تقريرًا عن مستوى الإنجاز في مشروع "ملعب أرامكو" الرياضي الجاري إنشاؤه في محافظة الخبر.
وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الرياضي، الذي أثمر عن استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027 وكأس العالم لكرة القدم 2034، بما يعكس المكانة المتقدمة للمملكة وثقة المجتمع الرياضي الدولي بقدراتها.
وثمّن الأمير سعود بن نايف الجهود التي تبذلها أرامكو السعودية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وإضافة دور مهم للمنطقة الشرقية بصفتها وجهة للرياضة والفعاليات المجتمعية.
يذكر أن الملعب يُعدُّ من المشاريع النوعية التي تنفذها أرامكو السعودية، حيث صُمم ليكون منشأة رياضية متكاملة مهيأة لاستضافة المباريات والفعاليات الرياضية المختلفة، بما يضيف إلى البنية التحتية الرياضية في المنطقة، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الرياضة والمجتمع.