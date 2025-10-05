بصفة المنطقة وجهة للرياضة والفعاليات المجتمعية .. أمير الشرقية يستقبل رئيس أرامكو ويطّلع على تقرير "ملعب أرامكو"

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، يرافقه عدد من قياداتها، الذين قدّموا لسموه تقريرًا عن مستوى الإنجاز في مشروع "ملعب أرامكو" الرياضي الجاري إنشاؤه في محافظة الخبر.