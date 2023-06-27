الأرجنتيني باولو ديبالا على رادار الدوري السعودي

وأوضحت الصحيفة أن روما من جانبه لا يريد الانفصال عن نجمه هذا الصيف لا سيما مع إصابة تامي أبراهام الذي سيبقى خارج الملاعب بسبب الإصابة حتى عام 2024 ما يضع خط الهجوم في ورطة.