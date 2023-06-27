الأرجنتيني باولو ديبالا على رادار الدوري السعودي
انضم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما الإيطالي إلى قائمة اللاعبين العالميين المطلوبين للعب في الدوري السعودي في الموسم القادم .
وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن الأندية السعودية تراقب عن كثب وضع ديبالا بالرغم من عدم اتخاذ أي خطوات رسمية حتى الآن.
وأضافت أن أحد الأندية السعودية يفكر في دفع الشرط الجزائي في عقد ديبالا خاصة وأن قيمته ليست كبيرة وتحديدا 12 مليون يورو للأندية من خارج الدوري الإيطالي.
وأوضحت الصحيفة أن روما من جانبه لا يريد الانفصال عن نجمه هذا الصيف لا سيما مع إصابة تامي أبراهام الذي سيبقى خارج الملاعب بسبب الإصابة حتى عام 2024 ما يضع خط الهجوم في ورطة.
ويمتد عقد النجم الأرجنتيني مع نادي العاصمة الإيطالية حتى يونيو 2025 وهناك شرط جزائي في عقده بقيمة 20 مليون يورو لفرق الكالتشيو و12 مليون يورو فقط للأندية خارج الدوري الإيطالي.