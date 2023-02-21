وزير الرياضة "الفيصل": المملكة تُؤكد الشفافية والنزاهة وقيم الرياضة

وقال "الفيصل" في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر اليوم في الرياض: "اجتماعنا هنا يمنحنا جميعًا المزيد من العمل والتعاون للمضي قدمًا نحو الاهتمام بقضايا الشباب والرياضة، وما يعزز قيم المنافسة، ويصنع مستقبلاً واعدًا، تتوافر معه وبه ومن أجله كل الممكنات لبلوغ النجاح" وأُقيمت اليوم أعمال المؤتمر الوزاري العالمي للقيم والأخلاق والنزاهة الرياضية 2023م بنسخته الأولى، بالرياض، وسط مشاركة دولية كبرى، تمثلت بحضور أعضاء وممثلي منظمة اليونسكو من وزراء الرياضة في العالم، إلى جانب العديد من القيادات الرياضية والخبراء من مختلف أنحاء العالم.