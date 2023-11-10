الهلال يعبر محطة التعاون بثنائية ويبتعد في الصدارة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تصدره لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب فوزه على ضيفه التعاون في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 13 من مسابقة دوري روشن المحترفين بفوز الهلال بهدفين نظيفين.
هدفا المباراة سجلهما اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 81 قبل أن يضيف محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة 90+9.
يذكر أن حكم المباراة كان قد ألغى هدفاً لصالح الهلال سجله اللاعب ميتروفيتش في الدقيقة 37 بعد الرجوع لتقنية الـ VAR.
بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده من النقاط عند النقطة رقم 35 في المركز الأول في حين توقف رصيد التعاون عند النقطة رقم 25 في المركز الرابع.