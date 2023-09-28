لمدة ثلاث سنوات.. اتحاد البولو يوقّع اتفاقية لتعزيز الإيرادات

وشدّد الرئيس التنفيذي على أهمية الفعاليات المصاحبة لبطولات البولو على وجه الخصوص، والتي تُسْهِم في جذْب المهتمّين والهواة من الفئات السنية للعبة، وبرنامج ترفيهي للعائلات والحضور فريد من نوعه، مشيدًا بخبرة شركة التقدير الحديثة والمساهمة في تحقيق الأهداف التي رسمها الاتحاد.