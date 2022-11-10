السبت المقبل.. قطر أمام سوريا والسعودية تواجه عُمان

ويتأهّل الفائزان من مواجهتي هذا الدور إلى المباراة النهائية التي ستقام عند التاسعة مساء يوم 15 الشهر ذاته، فيما يلعب الخاسران قبل ذلك عند الساعة الرابعة عصرًا لتحديد المركزين الثالث والرابع.