السبت المقبل.. قطر أمام سوريا والسعودية تواجه عُمان

تأهّلت منتخبات قطر وعُمان والسعودية وسوريا إلى الدور قبل النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم، التي يستضيفها الاتحاد السعودي على ملعب الصالة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة حتى 15 نوفمبر الجاري.
وتقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 12 نوفمبر "الجاري" على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة، بين قطر وسوريا، عند الساعة الخامسة مساءً، تليها عند التاسعة مباراة السعودية وعُمان.
ويتأهّل الفائزان من مواجهتي هذا الدور إلى المباراة النهائية التي ستقام عند التاسعة مساء يوم 15 الشهر ذاته، فيما يلعب الخاسران قبل ذلك عند الساعة الرابعة عصرًا لتحديد المركزين الثالث والرابع.
وبدورهما سيتواجه منتخبا لبنان والبحرين عند الساعة الخامسة مساءً، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في مباراة لتحديد المركزين الخامس والسادس.
وحسم المنتخب القطري تأهله إلى قبل النهائي بطلًا للمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما جاء عُمان ثانيًا للمجموعة نفسها بـ3 نقاط، وحلّ لبنان ثالثًا بنقطة واحدة.
وعلى الجهة المقابلة تصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف فقط عن المنتخب السوري، الذي تقدم هو الآخر على نظيره البحريني بفارق الأهداف أيضًا.
واتضحت معالم الدور نصف النهائي بعد انتهاء مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات اللتين أقيمتا الأربعاء الماضي على ملعب الصالة بمدينة الملك عبد الله الرياضية.