الشباب يحسم صفقة المدافع الإسباني هيرموسو لاعب أتلتيكو مدريد

أفادت تقارير صحفية، عن حسم نادي الشباب صفقة انتقال الإسباني ماريو هيرموسو، مدافع أتلتيكو مدريد، لينضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة نادي الشباب اتفقت مع المدافع الإسباني ماريو هيرموسو لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين مقابل 16 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة أن إدارة النادي تنتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية، التابعة لوزارة الرياضة، بعد أن أشعرها بتفاصيل الصفقة، عبر بريد إلكتروني رسمي الخميس الماضي.
يشار إلى أن عقد المدافع الإسباني البالغ من العمر"29عاماً"، انتهى مع أتلتيكو مدريد، في شهر يوليو الماضي، ليصبح بعد ذلك لاعباً حراً، يمكنه التوقيع لأي نادي يرغب التعاقد معه.