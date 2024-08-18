الشباب يحسم صفقة المدافع الإسباني هيرموسو لاعب أتلتيكو مدريد

يشار إلى أن عقد المدافع الإسباني البالغ من العمر"29عاماً"، انتهى مع أتلتيكو مدريد، في شهر يوليو الماضي، ليصبح بعد ذلك لاعباً حراً، يمكنه التوقيع لأي نادي يرغب التعاقد معه.