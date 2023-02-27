حفل الفيفا.. حضور طاغٍ للأبطال وغيابات صادمة لمرشحين وهذا موقف رونالدو

يشهد حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للكشف عن أفضل لاعبي العالم، اليوم، حضور مجموعة من أبرز الشخصيات الرياضية؛ لكن في المقابل يُنتظر أن يغيب أيضًا مجموعة من أهم الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة، التي يتنافس عليها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مع الفرنسييْن كيليان مبابي لاعب سان جيرمان أيضًا، وكريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد الإسباني.
"ماركا" الإسبانية كشفت في تقرير لها عن مفاجأة صادمة، تتمثل في أن كريم بنزيما ومدربه الإيطالي في ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، وحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، لن يحضروا حفل توزيع جوائز الفيفا.
ويأتي ذلك رغم تنافس الثلاثي بنزيما وأنشيلوتي وكورتوا على جوائز أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل حارس مرمى على الترتيب خلال الحفل المنتظر.
وكان بنزيما قد تُوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، بعد أدائه المذهل مع ريال مدريد خلال الموسم المنقضي؛ غير أن أسهمه تضاءلت في الفوز بجائزة الأفضل لصالح ميسي، عقب تتويج الأخير بلقب كأس العالم 2022.
بينما سيسافر وفد من نادي برشلونة الإسباني لحضور الحفل، يترأسه خوان لابورتا رئيس مجلس الإدارة، وسيتواجد معه نائب الرئيس للأمور الرياضية رافا يستي، وإيلينا فورت نائب الرئيس للأمور المؤسسية، وتشافي بويج مدير فريق كرة القدم للسيدات، وسيسافر كذلك روبرت ليفاندوفسكي الفائز بجائزة أفضل لاعب في آخر عامين، والإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الفائزة بالجائزة العام الماضي والمرشحة لها هذا العام.
كما أن من المنتظر حضور ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان المرشح الأبرز للفوز بالجائزة هذا العام، ويُنتظر أن يلتقي رئيس البارسا خلال الحفل بحسب ما كشفته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في وقت سابق.
ولا يبدو من المتوقع حضور البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، حفل جوائز الفيفا؛ نظرًا لأنه ليس من ضمن المرشحين للفوز بأي جائزة.
وكان رونالدو قد تواجد يوم الأحد في الدرعية لحضور نزال في الملاكمة بين الأمريكي جاك بول والبريطاني تومي فيوري.
ويستعد رونالدو لخوض مباراة فريقه المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين الجمعة ضد الباطن، ولم يشر إلى إمكانية سفره إلى حفل الفيفا.
كما أن من المنتظر أن يحضر المهاجم السابق علي دائي، نجم منتخب إيران المعتزل والذي يُعد ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية بعد كريستيانو رونالدو، حفل جوائز الفيفا.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، في تقرير لها أنه سيتواجد في الحفل، وأنه سيتم السماح له بالسفر إلى باريس لحضوره رغم مصادرة جواز سفره في وقت سابق؛ حيث وافقت السلطات على سفره في رحلة استثنائية لباريس لحضور الحفل.