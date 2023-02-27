حفل الفيفا.. حضور طاغٍ للأبطال وغيابات صادمة لمرشحين وهذا موقف رونالدو

يشهد حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للكشف عن أفضل لاعبي العالم، اليوم، حضور مجموعة من أبرز الشخصيات الرياضية؛ لكن في المقابل يُنتظر أن يغيب أيضًا مجموعة من أهم الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة، التي يتنافس عليها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مع الفرنسييْن كيليان مبابي لاعب سان جيرمان أيضًا، وكريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد الإسباني.