دوري روشن السعودي للمحترفين: ضمك يخطف التعادل مع الرياض في الوقت القاتل

حسم التعادلُ الإيجابي المواجهةَ التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، مع شقيقه ضمك، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بتعادل الفريقين بهدفين لكلٍّ منهما.
أهداف المباراة سجّلها اللاعب صالح آل عباس لصالح الرياض، في الدقائق 12 و35، بينما سجل لضمك اللاعب عبدالله العمار "هدفين"، في الدقيقة 53، والدقيقة 90+ 10.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرياض للنقطة رقم 4، فيما حقّق ضمك أول نقطة له في المسابقة.