مونديال 2022.. تعرَّف على مباريات اليوم الأحد

تتواصل في قطر اليوم الأحد، مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث ستجري 4 مباريات، لعل أهمها اللقاء الذي يجمع بلجيكا مع المغرب، واللقاء الذي سيجمع إسبانيا مع ألمانيا.