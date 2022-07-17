لاعبو الخليج يجرون الفحوصات الطبية استعداداً لبداية تمارين الفريق

دشن فريق الخليج الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، تحضيراته للموسم الرياضي المقبل 2022/2023، بإجراء كشوفات طبية للاعبين، قبل بدء التدريبات الاعتيادية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي.