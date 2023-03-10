شاهد.. فارسات سعوديات يُتقنَّ "الوقفة الثنائية على الخيل" بمهرجان سفاري بقيق

وأضافت الشمري: تعتمد الوقفة على ثبات كل من الفارستين، وكذلك الخيل، وتعتمد أيضًا على ثبات الفارسة التي تقف برفع إحدى اليدين لزيادة الثبات، والأهم من ذلك هو الثقة المتبادلة بين الفارستين. وبالنسبة للوقت الكافي لإتمام الوقفة يعتمد على القوة والشجاعة لإتقان هذه الوقفة؛ لأنه ما إن تحظيا بهاتين الصفتين سيسهل عليهما إتقانها. وعلى الفارستين أن يعطيا ثقتهما للخيل، وتدريبه على ذلك.