شاهد.. فارسات سعوديات يُتقنَّ "الوقفة الثنائية على الخيل" بمهرجان سفاري بقيق

قدمت الفارسات السعوديات (خلود الشمري، والجوزاء الرشيدي، ورغد العنزي) عروضًا متنوعة في مهارات رياضة الفروسية خلال مهرجان "سفاري بقيق" لتراث الصحراء في نسخته الخامسة، الذي يقام برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبإشراف ومتابعة من محافظ بقيق زيد بن محمد أبوطالب، ويُنفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة على طريق بقيق - صلاصل.
وتفصيلاً، قدَّمت الفارسات الوقفة الثنائية على الخيل؛ ليكُنَّ أول فارسات سعوديات يُتقنَّ الوقفة الثنائية على الخيل.
وقالت الفارسة خلود الشمري لـ"سبق" إن الوقفة الثنائية على الخيل تتكون من فارستين، الأولى فارسة تتولى القيادة، والأخرى خلفها، وعند انطلاقة الخيل في سرعة فتح تستعد الفارسة للوقوف.
وأضافت الشمري: تعتمد الوقفة على ثبات كل من الفارستين، وكذلك الخيل، وتعتمد أيضًا على ثبات الفارسة التي تقف برفع إحدى اليدين لزيادة الثبات، والأهم من ذلك هو الثقة المتبادلة بين الفارستين. وبالنسبة للوقت الكافي لإتمام الوقفة يعتمد على القوة والشجاعة لإتقان هذه الوقفة؛ لأنه ما إن تحظيا بهاتين الصفتين سيسهل عليهما إتقانها. وعلى الفارستين أن يعطيا ثقتهما للخيل، وتدريبه على ذلك.
وأضافت: اعتمدت هذه الوقفة على مَن تتولى قيادة الخيل، كما قامت به الفارستان رغد والجوزاء. أما مَن تقف على الخيل خلفهما فهي الفارسة خلود.
يُذكر أن الفارسات السعوديات أثبتن أنفسهن في فعاليات مهرجان بقيق في نسخته الخامسة، بانطلاقة نسائية "ناعمة"، وإرادة من فولاذ، عندما قدّمن عروضًا استعراضية بالخيل، شدت انتباه الزوار الذين صفقوا لهن طويلاً.
وتنوعت العروض النسائية بين ترقيص الخيل ورمي السهام والتقاط الأوتاد من فوق ظهورها، فضلاً عن العروض الاستعراضية وقوفًا على ظهور الخيل، والقفز من عليها، والجري بجانبها.