باولو ريكاردو لاعب نادي الحزم
باولو ريكاردو لاعب نادي الحزم
رياضة

الحزم يجدد عقد مدافعه البرازيلي باولو ريكاردو حتى 2024

سبق
سبق

جددت إدارة نادي الحزم تعاقدها مع المدافع البرازيلي باولو ريكاردو، وذلك لتمثيل الفريق الكروي الأول في منافسات دوري روشن للمحترفين الموسم القادم.

وأوضح النادي أن عقد المدافع المنضم لصفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الدوري الفنلندي سيستمر حتى عام 2024م.

وكانت إدارة نادي الحزم العائد مجددًا لدوري روشن المحترفين قد دعمت صفوف الفريق في الأيام الماضية بعددٍ من الصفقات المحلية، حيث ضمت طلال عبسي من التعاون ومحمد الثاني لاعب أحد، ونواف الحبشي قادمًا من الرياض.

وصعد فريق الحزم إلى دوري روشن السعودي بعد أن حل ثانيًا في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى عقب حصوله على 68 نقطة من 20 فوزًا و8 تعادلات مقابل 6 خسارات.

نادي الحزم
دوري روشن السعودي للمحترفين
باولو ريكاردو

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