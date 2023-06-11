الحزم يجدد عقد مدافعه البرازيلي باولو ريكاردو حتى 2024

وكانت إدارة نادي الحزم العائد مجددًا لدوري روشن المحترفين قد دعمت صفوف الفريق في الأيام الماضية بعددٍ من الصفقات المحلية، حيث ضمت طلال عبسي من التعاون ومحمد الثاني لاعب أحد، ونواف الحبشي قادمًا من الرياض.