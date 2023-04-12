الاتحاد يُغرِّد منفردًا بالصدارة.. والنصر يسقط بفخ التعادل ويبتعد عن المتصدر

مع اقتراب دوري روشن السعودي من محطاته الأخيرة، تصاعدت وتيرة المنافسة قبل الدخول في المراحل الأخيرة الحاسمة، وبات من المؤكد أن صراع المنافسة على اللقب انحصر بين ثلاث فرق، لكن تقريبًا نصف أندية الدوري لا تزال تكافح لتجنُّب الهبوط بعد أن أباحت الجولة الـ23 من المنافسة بكامل أسرارها.
انفرد فريق الاتحاد بالصدارة بعد أن وسَّع الفارق مع أقرب ملاحقيه لثلاث نقاط؛ وذلك عقب فوزه الثمين على مضيفه الوحدة مستغلاً تعادُل النصر الوصيف بعيدًا عن قواعده مع الفيحاء سلبيًّا، فيما أبقى الشباب على حظوظه قائمة بالمنافسة بعودته بالنقاط الثلاث من ميدان الخليج، وتعقدت آمال حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة في المحافظة على لقبه بتعادُل على ملعبه مع الطائي.
* إحصائيات الجولة
شهدت الجولة تسجيل 26 هدفًا في 8 مباريات، بواقع 3.25 هدف في المباراة الواحدة، وحقق الضيوف الفوز في 3 مباريات مقابل فوز وحيد لأصحاب الأرض، و4 تعادلات، واحدة منها سلبية النتيجة. وحافظت 3 فرق على نظافة شباكها.
واحتسب قضاة الجولة 3 ركلات جزاء، سُجلت اثنتان، وأُهدرت واحدة، فيما أشهروا 35 بطاقة صفراء، وواحدة حمراء مباشرة، كانت من نصيب بابلو رينان سانتوس لاعب الرائد.
* قراءة الجولة
واصل فريق الاتحاد سلسلة انتصاراته للجولة الخامسة على التوالي بتغلُّبه على الوحدة الذي ما زالت أوضاعه معقدة على جدول الترتيب، بهدفين سجلهما عبدالرزاق حمدالله (من ضربة جزاء) وبرونو هنريكي، مقابل هدف بإمضاء جان بوغال.
وفَقَدَ النصر صاحب المركز الثاني نقطتين ثمينتين بسقوطه بفخ التعادل السلبي مع مضيفه الفيحاء، الذي واصل زحفه مبتعدًا عن مناطق الهبوط.
وأنعش الشباب المنتشي بفوزه الثاني تواليًا حظوظه بتغلبه على مضيفه الخليج بثلاثة أهداف، سجلها كريستيان جوانكا وأرون سالم وحسين القحطاني، مقابل هدفين سجلهما فابيو مارتينيز وسوكول سيكاليشي؛ ليزيد من متاعب أصحاب الضيافة في مناطق شبح الهبوط؛ إذ تفصلهم 5 نقاط عن الدخول بمناطق الأمان.
واستمر الهلال بحصد النتائج السلبية للجولة الثانية تواليًا بعد أن فرض عليه الطائي التعادل بهدفين لمثلهما. وبادر الضيوف بالتسجيل بهدفين متتاليَين عن طريق غي مبينزا وأمير مسعود، وعدّل أزرق العاصمة النتيجة عبر صالح الشهري وميشايل ديلغادو.
وتقدّم الفتح إلى المركز الخامس بعد فوزه الصريح على الرائد بثلاثية نظيفة بواسطة مراد باتنا (هدفين) وفراس البريكان. وابتعد فريق أبها عن مناطق الخطر بفوزه الثمين على الباطن، الذي باتت مسألة هبوطه مؤكدة بشكل كبيرة، بثلاثة أهداف، سجلها نواف الصعدي (هدفين) وزكريا سامي، مقابل هدفين لراكان العنزي وعبدالرحمن سعد.
وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الاتفاق مع التعاون. سجل للأول روبين كايسون وللثاني عبدالله هادي. كما سيطر التعادل الإيجابي على لقاء ضمك مع ضيفه العدالة بهدفين لمثلهما. سجل لأصحاب الأرض عبدالقادر بدران وخوسي أنطونيو، وللضيوف ماركوس أنتونسون.
* أرقام من الجولة
-سجل مدافع الشباب حسان تمبكتي مشاركته في المباراة رقم 50 له في دوري المحترفين؛ إذ شارك في 42 مباراة حتى الآن بقميص الشباب بعدما شارك في 8 مباريات في بداية مشواره بالمسابقة مع نادي الوحدة. علما بأنه لم يسجل أي هدف له في المسابقة حتى الآن، وقدم تمريرة حاسمة واحدة فقط.
-عادل فراس البريكان حصيلته التهديفية مع الفتح في الموسم الماضي (11 هدفًا). وفي الواقع، فإن البريكان اللاعب السعودي الوحيد الذي سجل 10 أهداف أو أكثر في آخر موسمين بالمسابقة.
-سجل كاكو لاعب التعاون رقمًا قياسيًّا جديدًا في دوري روشن السعودي بصناعته 13 هدفًا خلال موسم واحد بالمسابقة.