الاتحاد يُغرِّد منفردًا بالصدارة.. والنصر يسقط بفخ التعادل ويبتعد عن المتصدر

انفرد فريق الاتحاد بالصدارة بعد أن وسَّع الفارق مع أقرب ملاحقيه لثلاث نقاط؛ وذلك عقب فوزه الثمين على مضيفه الوحدة مستغلاً تعادُل النصر الوصيف بعيدًا عن قواعده مع الفيحاء سلبيًّا، فيما أبقى الشباب على حظوظه قائمة بالمنافسة بعودته بالنقاط الثلاث من ميدان الخليج، وتعقدت آمال حامل اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة في المحافظة على لقبه بتعادُل على ملعبه مع الطائي.