ريال مدريد يكتسح بلد الوليد بسداسية.. و ألميريا يعود بتعادل من ميدان سيلتا فيغو

قاد كريم بنزيما فريقه ريال مدريد لفوز كبير على بلد الوليد بنتيجة ستة أهداف دون رد اليوم الأحد على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.
افتتح البرازيلي الشاب رودريغو أهداف المباراة في الدقيقة 22 ثم سجل كريم بنزيما نجم المباراة دون منازع ثلاثية متتالية في الدقائق (29 و32 و36) و حمل الهدف الخامس توقيع أسينسيو (73) واختتم لوكاس فاسكيز مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع 90+2.
وهذا الهاتريك هو الأول لبنزيما في الشوط الأول عبر مسيرته مع ريال مدريد كما أنه سجل ثالث أسرع هاتريك في تاريخ ريال مدريد في الدوري الإسباني (6 دقائق و30 ثانية).
رفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 28 نقطة.
وحسم التعادل الإيجابي مواجهة سيلتا فيجو مع ضيفه ألميريا بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب "بالايدوس" ضمن ذات الجولة.
بادر الضيوف لافتتاح التقدم مبكراً عن طريق سردان بابيتش في الدقيقة السابعة سرعان ما أدرك فريق سيلتا فيغو التعادل عبر هاريس سيفيروفيتش بعد ثلاث دقائق فقط .
عاد ألميريا مجدداً للتقدم بهدف للاعب أرناو بيوجمال في الدقيقة 32 لكن كارليس بيريز سجل هدف تعديل النتيجة لأصحاب الضيافة عند الدقيقة 42.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق سيلتا فيجو إلى 35 نقطة في المركز العاشر كما ارتفع رصيد ألميريا إلى 27 نقطة في المركز 18 ليبقى ضمن الفرق المهددة بالهبوط.