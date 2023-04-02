ريال مدريد يكتسح بلد الوليد بسداسية.. و ألميريا يعود بتعادل من ميدان سيلتا فيغو

وهذا الهاتريك هو الأول لبنزيما في الشوط الأول عبر مسيرته مع ريال مدريد كما أنه سجل ثالث أسرع هاتريك في تاريخ ريال مدريد في الدوري الإسباني (6 دقائق و30 ثانية).