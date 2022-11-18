صفارة الإيطالي "دانييلي أورساتو" تضبط المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 بين قطر والإكوادور

وقال "فيفا" في بيان: "بعمر السادسة والأربعين هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، وبدأ بالإشراف على المباريات منذ عام 2010، وكان حكم فيديو مساعدًا في كأس العالم 2018".