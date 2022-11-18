صفارة الإيطالي "دانييلي أورساتو" تضبط المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 بين قطر والإكوادور

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس الجمعة إسناد مباراة افتتاح مونديال فيفا قطر 2022، التي تجمع قطر والإكوادور غدًا الأحد، إلى الحكم الإيطالي "دانييلي أورساتو" على ملعب البيت في مدينة الخور، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي.
وقال "فيفا" في بيان: "بعمر السادسة والأربعين هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، وبدأ بالإشراف على المباريات منذ عام 2010، وكان حكم فيديو مساعدًا في كأس العالم 2018".
وتستهل قطر مشاركتها في كأس العالم بحكم استضافتها النهائيات المقامة للمرة الأولى في الشرق الأوسط، فيما تخوض الإكوادور النهائيات للمرة الرابعة.
ووقع المنتخبان في المجموعة الأولى، التي تضم هولندا الوصيفة ثلاث مرات، والسنغال بطلة إفريقيا.