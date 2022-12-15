التعادل السلبي سيد الموقف في لقاء ضمك والاتفاق

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مواجهة فريق ضمك الأول لكرة القدم مع ضيفه الاتفاق، والتي أقيمت اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
سيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة على الرغم من الفرص التي سنحت للطرفين لزيارة الشباك والتسجيل، لكنهما لم يستغلاها بالشكل المطلوبة، لينتهي اللقاء بتقاسمهما نقاط المباراة.
وشهدت المباراة إشهار الحكم شكري الحنفوش البطاقة الصفراء الثانية بوجه لاعب الاتفاق فيصل الغامدي، ليطرد على إثرها نتيجة تدخله العنيف على لاعب ضمك، وذلك في الدقيقة(90+5).
بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 16 نقطة وضعته بالمركز السادس مؤقتاً، في المقابل رفع الاتفاق رصيده إلى 10نقاط، احتل من خلالها المركز التاسع.