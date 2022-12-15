التعادل السلبي سيد الموقف في لقاء ضمك والاتفاق

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مواجهة فريق ضمك الأول لكرة القدم مع ضيفه الاتفاق، والتي أقيمت اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.