بمشاركة 24 لاعبًا.. "أخضر 15" يُدشن تدريباته في معسكر الرياض

دشَّن المنتخب السعودي تحت 15 عامًا لكرة القدم اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، الذي يمتد حتى الثامن من شهر مارس الجاري.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الملك فهد الدولي تحت إشراف المدرب الفرنسي بيرنارد روديريغز، التي شملت تأديتهم تمارين لياقية متنوعة، أعقبها العمل على الجانب التكتيكي.
وتضم قائمة المنتخب للمعسكر 24 لاعبًا، هم على النحو الآتي:
عبدالرحمن العتيبي، محمد بوخليف، علي باخشوين، يزيد الدوسري، نواف الشمري، مشعل الداود، أحمد عين، أحمد مسلم، مبارك المسرحي، تركي السعيد، أحمد حمزة، عبدالعزيز الفواز، محمد الخلف، سعيد الدوسري، عبدالله القحطاني، نايف العنزي، تميم الخالدي، عبدالله هزازي، محمد مدخلي، محمد الطعيمي، تركي القحطاني، مختار برناوي، عبدالرحمن سفياني وناصر السحيباني.