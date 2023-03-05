بمشاركة 24 لاعبًا.. "أخضر 15" يُدشن تدريباته في معسكر الرياض

عبدالرحمن العتيبي، محمد بوخليف، علي باخشوين، يزيد الدوسري، نواف الشمري، مشعل الداود، أحمد عين، أحمد مسلم، مبارك المسرحي، تركي السعيد، أحمد حمزة، عبدالعزيز الفواز، محمد الخلف، سعيد الدوسري، عبدالله القحطاني، نايف العنزي، تميم الخالدي، عبدالله هزازي، محمد مدخلي، محمد الطعيمي، تركي القحطاني، مختار برناوي، عبدالرحمن سفياني وناصر السحيباني.