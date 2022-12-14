في افتتاح البطولات الكبرى السبت المقبل.. سباقات الخيل تنطلق بـكأسي ولي العهد

وتأتي رعاية سموّ ولي العهد امتداداً لاهتمام قادة الوطن بالخيل وما تمثّله من معانٍ سامية وبطولات خالدة لفرسان السعودية، في توحيدها على صهوات الخيلِ واعتزازاً بموطنها الأول، وقد نظمت البطولة بنسختها الأولى عام 1969، برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ حينما كان ولياً للعهد، وتشهد في ظلّ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ منذ تولّي سموِّه ولاية العهد ـ اهتماماً بالغاً من قِبل ملاك ومدربي الخيل، مع استعدادات مبكرة ومكثّفة عبر المشاركة بما امتاز من الخيل المؤهلة؛ لتصنيفِ البطولة ضمنَ الفئةِ الأولى قبل ثلاثةِ أعوام، بالإضافة لقيمة جائزتها البالغةِ مليونَي ريال مناصفةً بين سباقيها، بزيادة ثلاثة أضعاف ونصفٍ عمّا كانت عليه قبل ذلك.