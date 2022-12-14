في افتتاح البطولات الكبرى السبت المقبل.. سباقات الخيل تنطلق بـكأسي ولي العهد

تحت رعاية صاحب السموّ الملكيّ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء، ينظم في 17 ديسمبر الجاري، الحفل الثاني والسبعين من موسم نادي سباقات الخيل، مفتتحة البطولات الكبرى للفئة الأولى بـ"كأسي ولي العهد" بنسختها السابعة والخمسين للخيل المنتجَة "محلياً" و"المستوردة"، على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، وتبلغ جائزة كل كأس مليون ريال.
وبهذه المناسبة، رفع الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على الدعم الذي تجده الفروسية، مؤكداً أن الرعاية الكريمة لهذه البطولة منذ نشأتها تجسد الاهتمام الكبير وغير المحدود الذي تميزت به القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ.
وأكد الفيصل أن رعاية سمو ولي العهد للحفل الكبير، هي بمثابة التشريف الكبير للوسط الفروسي لتضاف إلى الدعم الكبير من قبل سموه لرياضة الفروسية عموماً وسباقات الخيل بوجه خاص، مبيناً أن الفروسية السعودية ارتقت على المستوى الدولي بفضل الله ثم بدعم وتوجيه سمو ولي العهد المستمرين.
وتأتي رعاية سموّ ولي العهد امتداداً لاهتمام قادة الوطن بالخيل وما تمثّله من معانٍ سامية وبطولات خالدة لفرسان السعودية، في توحيدها على صهوات الخيلِ واعتزازاً بموطنها الأول، وقد نظمت البطولة بنسختها الأولى عام 1969، برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ حينما كان ولياً للعهد، وتشهد في ظلّ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ منذ تولّي سموِّه ولاية العهد ـ اهتماماً بالغاً من قِبل ملاك ومدربي الخيل، مع استعدادات مبكرة ومكثّفة عبر المشاركة بما امتاز من الخيل المؤهلة؛ لتصنيفِ البطولة ضمنَ الفئةِ الأولى قبل ثلاثةِ أعوام، بالإضافة لقيمة جائزتها البالغةِ مليونَي ريال مناصفةً بين سباقيها، بزيادة ثلاثة أضعاف ونصفٍ عمّا كانت عليه قبل ذلك.