الجواد "ذو الفعايل" يتوّج بكأس نادي سباقات الخيل بميدان حائل للفروسية

وفي الشوط الأول "لمفتوح الخيل العربية" حقّقه الجواد "طي المشناء" للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء، بالخيال طارق المنصور. والشوط الثاني من "0-1" كسبه "ذميل" لأبناء سليمان العنيزان، بالمدرب شريف العنيزان، والخيال عمار السعيد، وفازت بالشوط الثالث "مفتوح أفراس" الفرس "عايفة" للمالك والمدرب صقر عبيد العبيد، والخيال نواف الفيروز.