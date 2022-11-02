الجواد "ذو الفعايل" يتوّج بكأس نادي سباقات الخيل بميدان حائل للفروسية

تُوّج الجواد "ذو الفعايل" بكأس نادي سباقات الخيل بميدان حائل للفروسية بعد تحقيقه المركزَ الأول في الشوط الرئيسي الخامس "إنتاج مفتوح 2019م"، للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي، بالخيال مشعل المزيد.
وفي الشوط الأول "لمفتوح الخيل العربية" حقّقه الجواد "طي المشناء" للمالك والمدرب أحمد عبيدالله المشناء، بالخيال طارق المنصور. والشوط الثاني من "0-1" كسبه "ذميل" لأبناء سليمان العنيزان، بالمدرب شريف العنيزان، والخيال عمار السعيد، وفازت بالشوط الثالث "مفتوح أفراس" الفرس "عايفة" للمالك والمدرب صقر عبيد العبيد، والخيال نواف الفيروز.
وحقّق الجواد "شوكان" المركز الأول في الشوط الرابع "مفتوح الدرجات" للمالك والمدرب حمود محمد البقعاوي، والخيال نايف العنزي.
وصرّح مدير المركز الإعلامي لميدان الفروسية بمنطقة حائل المهندس ياسر النازح، بأن حفل السباق تكوّن من خمسة أشواط، مسافة كل شوط 1600 متر.
وفي نهاية الحفل سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، الكأس والجوائز للفائزين.