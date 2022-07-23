كأس العرب للشباب: الأردن تتغلب بصعوبة على اليمن

حقق منتخب الأردن فوزاً صعباً على شقيقه اليمني بهدف دون رد ، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
ويدين منتخب الأردن بالفضل إلى لاعبه يوسف حسين صاحب الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي الأردن و واليمن، اللاعب أيمن الشناينة من المنتخب الأردني.
وبهذه النتيجة رفع منتخب الأردن رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين، فيما بقي المنتخب اليمني بدون أي نقطة.
وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل منتخب الأردن مع منتخب الإمارات بنتيجة 1-1، بينما استهل منتخب اليمن مشواره في البطولة بدءاً من الجولة الثانية.
وعلى ملعب نادي ضمك، يلتقي بعد قليل منتخب موريتانيا مع منتخب العراق ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى، وهي الجولة التي يغيب عنها المنتخب السعودي.