تحضيرًا لكأس آسيا.. "أخضر الشاطئية" يتجاوز قيرغيزستان "وديًا "

خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الأحد، مباراة ودية جمعته بمنتخب قيرغيزستان انتهت بفوز الأخضر بخمسة أهداف دون مقابل، وذلك على الملعب الترابي لشاطئ ڤولي جومتيان في بتايان.
وتأتي هذه المباراة الودية ضمن تحضيرات (أخضر الشاطئية) للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس الجاري.
وعمد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية (البرازيلي) قوقا زلوكوفيك، خلال المباراة بإشراك أغلب اللاعبين وتدويرهم بالطريقة المناسبة، بالإضافة إلى تطبيق الجمل التكتيكية التي تم التدرب عليها في الأيام الماضية.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة A بجانب منتخبات تايلاند (المستضيف) والبحرين وأفغانستان.