تحضيرًا لكأس آسيا.. "أخضر الشاطئية" يتجاوز قيرغيزستان "وديًا "

خاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الأحد، مباراة ودية جمعته بمنتخب قيرغيزستان انتهت بفوز الأخضر بخمسة أهداف دون مقابل، وذلك على الملعب الترابي لشاطئ ڤولي جومتيان في بتايان.