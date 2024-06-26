مدرب "إينتراخت" الألماني يرفض تدريب "الاتحاد"

ذكرت تقارير إعلامية، أن مدرب إينتراخت الألماني دينو توبمولر، قد رفض عرضًا لتدريب فريق نادي الاتحاد.
وقال الإعلامي فلوريان بلاتينبرج: إن المدرب رفض عرض الاتحاد لتدريب الفريق؛ لكونه يريد الاستمرار مع الفريق الألماني.
إلى ذلك قال الصحفي الرياضي الشهير فابريزيو رومانو، على صفحته بموقع "إكس": "ما علمته وأكيد بالنسبة لي أن دينو توبمولر لن يدرب نادي الاتحاد".
وأضاف: "هناك مفاوضات مع مدربين آخرين أبرزهم ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، ولا تزال المفاوضات مستمرة خلال الفترة المقبلة لاختيار مدرب جديد للفريق السعودي".