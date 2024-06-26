رياضة

مدرب "إينتراخت" الألماني يرفض تدريب "الاتحاد"

استمرار مفاوضات اختيار مدرب جديد
مدرب "إينتراخت" الألماني يرفض تدريب "الاتحاد"

ذكرت تقارير إعلامية، أن مدرب إينتراخت الألماني دينو توبمولر، قد رفض عرضًا لتدريب فريق نادي الاتحاد.

وقال الإعلامي فلوريان بلاتينبرج: إن المدرب رفض عرض الاتحاد لتدريب الفريق؛ لكونه يريد الاستمرار مع الفريق الألماني.

إلى ذلك قال الصحفي الرياضي الشهير فابريزيو رومانو، على صفحته بموقع "إكس": "ما علمته وأكيد بالنسبة لي أن دينو توبمولر لن يدرب نادي الاتحاد".

وأضاف: "هناك مفاوضات مع مدربين آخرين أبرزهم ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، ولا تزال المفاوضات مستمرة خلال الفترة المقبلة لاختيار مدرب جديد للفريق السعودي".

الاتحاد
دينو توبمولر
مدرب إينتراخت الألماني

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