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تمنع قيام دولة فلسطينية.. خطة إسرائيلية لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية

"السلام الآن" حذرت من مساعي "نتنياهو" إجهاض حل الدولتين

ذكرت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، أن وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال أعدت خطة ضخمة لبناء تسعة آلاف وحدة استيطانية في الموقع السابق لمطار القدس، في قلب القدس المحتلة ووسط الأحياء الفلسطينية.

وحذرت "السلام الآن" في بيان أوردته "فرانس 24"، أن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يريد توجيه ضربة قاتلة أخرى لاحتمال حل الدولتين، وأن الحي الاستيطاني المخطط له يعتبر إسفيناً في قلب الاستمرارية الحضرية الفلسطينية بين رام الله والقدس الشرقية، ما يحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية.

ويقع الموقع السابق لمطار القدس، شمال القدس الشرقية المحتلة وهو محاط بأحياء وقرى مكتظة بالسكان الفلسطينيين، وكان المطار الوحيد في الضفة الغربية المحتلة حين كان الأردن يدير شؤونها قبل الاحتلال الإسرائيلي في حرب 1967.

واستخدم الاحتلال بعد 1967 المطار للطيران الداخلي الخاص به، ولأغراض عسكرية، وتوقف عن استعماله عند اندلاع الانتفاضة الثانية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000.

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تمنع قيام دولة فلسطينية.. خطة إسرائيلية لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية
سبق

ذكرت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، أن وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال أعدت خطة ضخمة لبناء تسعة آلاف وحدة استيطانية في الموقع السابق لمطار القدس، في قلب القدس المحتلة ووسط الأحياء الفلسطينية.

وحذرت "السلام الآن" في بيان أوردته "فرانس 24"، أن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يريد توجيه ضربة قاتلة أخرى لاحتمال حل الدولتين، وأن الحي الاستيطاني المخطط له يعتبر إسفيناً في قلب الاستمرارية الحضرية الفلسطينية بين رام الله والقدس الشرقية، ما يحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية.

ويقع الموقع السابق لمطار القدس، شمال القدس الشرقية المحتلة وهو محاط بأحياء وقرى مكتظة بالسكان الفلسطينيين، وكان المطار الوحيد في الضفة الغربية المحتلة حين كان الأردن يدير شؤونها قبل الاحتلال الإسرائيلي في حرب 1967.

واستخدم الاحتلال بعد 1967 المطار للطيران الداخلي الخاص به، ولأغراض عسكرية، وتوقف عن استعماله عند اندلاع الانتفاضة الثانية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
08:32 PM

تمنع قيام دولة فلسطينية.. خطة إسرائيلية لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية

"السلام الآن" حذرت من مساعي "نتنياهو" إجهاض حل الدولتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، أن وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال أعدت خطة ضخمة لبناء تسعة آلاف وحدة استيطانية في الموقع السابق لمطار القدس، في قلب القدس المحتلة ووسط الأحياء الفلسطينية.

وحذرت "السلام الآن" في بيان أوردته "فرانس 24"، أن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يريد توجيه ضربة قاتلة أخرى لاحتمال حل الدولتين، وأن الحي الاستيطاني المخطط له يعتبر إسفيناً في قلب الاستمرارية الحضرية الفلسطينية بين رام الله والقدس الشرقية، ما يحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية.

ويقع الموقع السابق لمطار القدس، شمال القدس الشرقية المحتلة وهو محاط بأحياء وقرى مكتظة بالسكان الفلسطينيين، وكان المطار الوحيد في الضفة الغربية المحتلة حين كان الأردن يدير شؤونها قبل الاحتلال الإسرائيلي في حرب 1967.

واستخدم الاحتلال بعد 1967 المطار للطيران الداخلي الخاص به، ولأغراض عسكرية، وتوقف عن استعماله عند اندلاع الانتفاضة الثانية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000.

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