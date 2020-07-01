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بعد زيادة إصابات كورونا.. السلطة الفلسطينية تغلق محافظة نابلس

يستمر القرار 5 أيام ابتداءً من مساء اليوم

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إغلاق محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي المحافظة الثالثة، التي تغلق بعد تمديد إغلاق محافظتي الخليل وبيت لحم.

وأوضح محافظ نابلس إبراهيم رمضان، أنه تقرر إغلاق المحافظة خمسة أيام ابتداءً من الساعة التاسعة من مساء اليوم وحتى مساء الإثنين المقبل، في ضوء زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظة ليصل العدد إلى 140 إصابة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن لجنة الطوارئ العليا قررت الإغلاق ومنع حركة المواطنين بشكل كامل، وإغلاق كل القطاعات الرسمية والخاصة، باستثناء المخابز والصيدليات فقط.

واستند المسؤولون، في قرارات إغلاق المحافظات، إلى حال الطوارئ السارية بقرار من الرئيس محمود عباس وتوصيات لجنة الطوارئ العليا في مواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

فيروس كورونا الجديد

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بعد زيادة إصابات كورونا.. السلطة الفلسطينية تغلق محافظة نابلس
سبق

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إغلاق محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي المحافظة الثالثة، التي تغلق بعد تمديد إغلاق محافظتي الخليل وبيت لحم.

وأوضح محافظ نابلس إبراهيم رمضان، أنه تقرر إغلاق المحافظة خمسة أيام ابتداءً من الساعة التاسعة من مساء اليوم وحتى مساء الإثنين المقبل، في ضوء زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظة ليصل العدد إلى 140 إصابة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن لجنة الطوارئ العليا قررت الإغلاق ومنع حركة المواطنين بشكل كامل، وإغلاق كل القطاعات الرسمية والخاصة، باستثناء المخابز والصيدليات فقط.

واستند المسؤولون، في قرارات إغلاق المحافظات، إلى حال الطوارئ السارية بقرار من الرئيس محمود عباس وتوصيات لجنة الطوارئ العليا في مواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
07:00 PM

بعد زيادة إصابات كورونا.. السلطة الفلسطينية تغلق محافظة نابلس

يستمر القرار 5 أيام ابتداءً من مساء اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إغلاق محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي المحافظة الثالثة، التي تغلق بعد تمديد إغلاق محافظتي الخليل وبيت لحم.

وأوضح محافظ نابلس إبراهيم رمضان، أنه تقرر إغلاق المحافظة خمسة أيام ابتداءً من الساعة التاسعة من مساء اليوم وحتى مساء الإثنين المقبل، في ضوء زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظة ليصل العدد إلى 140 إصابة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن لجنة الطوارئ العليا قررت الإغلاق ومنع حركة المواطنين بشكل كامل، وإغلاق كل القطاعات الرسمية والخاصة، باستثناء المخابز والصيدليات فقط.

واستند المسؤولون، في قرارات إغلاق المحافظات، إلى حال الطوارئ السارية بقرار من الرئيس محمود عباس وتوصيات لجنة الطوارئ العليا في مواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

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