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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6107.05 نقاط

بتداولات تجاوزت 5.6 مليارات ريال لأكثر من 250 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 147.36 نقطة ليقفل عند مستوى 6107.05 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 162 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 29 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سليمان الحبيب، والوطنية، وعطاء، وأنعام القابضة، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سايكو، وتكافل الراجحي، والخليج للتدريب، وأكسا التعاونية، ومشاركة ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.34%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، وسليمان الحبيب، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سليمان الحبيب، والإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 240.84 نقطة ليقفل عند مستوى 5157.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 960 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6107.05 نقاط
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 147.36 نقطة ليقفل عند مستوى 6107.05 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 162 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 29 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سليمان الحبيب، والوطنية، وعطاء، وأنعام القابضة، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سايكو، وتكافل الراجحي، والخليج للتدريب، وأكسا التعاونية، ومشاركة ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.34%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، وسليمان الحبيب، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سليمان الحبيب، والإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 240.84 نقطة ليقفل عند مستوى 5157.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 960 صفقة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
04:13 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6107.05 نقاط

بتداولات تجاوزت 5.6 مليارات ريال لأكثر من 250 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 147.36 نقطة ليقفل عند مستوى 6107.05 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 162 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 29 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سليمان الحبيب، والوطنية، وعطاء، وأنعام القابضة، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سايكو، وتكافل الراجحي، والخليج للتدريب، وأكسا التعاونية، ومشاركة ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.34%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، وسليمان الحبيب، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سليمان الحبيب، والإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 240.84 نقطة ليقفل عند مستوى 5157.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 960 صفقة.

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