الإمارات تسجّل 3 وفيات و1501 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 214.732 حالة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1501 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات، وشفاء 1746 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 214.732 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 682 وفاةً، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 191.455 حالة.